Расширенный состав сборной, сетка US Open, Лапорт в «Аль-Насре», Рубиалес уйдет в отставку, травма Педри, Карлсен выиграл Кубок мира и другие новости

1. Опубликован расширенный состав футбольной сборной России на сентябрьский сбор. Туда попали Головин, Алексей Миранчук, Пиняев, Тюкавин, Чалов, а вот Захарян – нет.
Популярные статьи
- «Зенит» обыграл «Спартак», 1-й гол Кузяева за «Гавр», поражение «Челси», победы «Барсы» и «Юве», Испания выиграла женский ЧМ, Хави хотел Захаряна в «Барсу» и другие новости
- Загитова и правила ПДД, обязательное поднятие флага на соревнованиях, нервная победа Роналду, Рубиалеса призывают уйти, Мбаппе – вице-капитан «ПСЖ» и другие новости
- Карраскаль переходит в «Динамо» из ЦСКА, Спаллетти возглавил сборную Италии, переполох с актером в роликах топ-клубов РПЛ, первый гол Кейна за «Баварию» и другие новости
Свежие комментарии