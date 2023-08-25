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Расширенный состав сборной, сетка US Open, Лапорт в «Аль-Насре», Рубиалес уйдет в отставку, травма Педри, Карлсен выиграл Кубок мира и другие новости

Расширенный состав сборной, сетка US Open, Лапорт в «Аль-Насре», Рубиалес уйдет в отставку, травма Педри, Карлсен выиграл Кубок мира и другие новости

1. Опубликован расширенный состав футбольной сборной России на сентябрьский сбор. Туда попали Головин, Алексей Миранчук, Пиняев, Тюкавин, Чалов, а вот Захарян – нет.

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Комментарии
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Лена Мисько
Оффтоп, но, как говорится, не могу молчать Валерия Башкирова, убившая два года назад двух детей, покалечившая третьего и разрушившая по собственной тупости и распиздяйству пару десятков жизней, сегодня освободилась из колонии. Ей дали всего лишь пять лет поселения, но для перевоспитания хватило и двух. Очень важный член общества вернулся в это самое общество. Вся жизнь впереди - инстаграмы, тусовочки и, разумеется, вождение родительской тачки. А мертвые дети - да кто про них уже сегодня помнит... ! А в тюрьме пусть сидят опасные для общества люди, которые лайкают и постят там всякое в соцсетях!
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