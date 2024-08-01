Посольство России в Кишиневе – о деле задержанных за шпионаж чиновников

Посольство Российской Федерации в Республике Молдова отреагировало на недавние обвинения в шпионаже, появившиеся в молдавской прессе, будто один из сотрудников посольства завербовал главу Юридического управления парламента Иона Крянгэ и одного пограничника.
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