ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ беспилотником "Иноходец"

Минобороны РФ В приграничном районе Курской области военнослужащие российской группировки войск "Север" уничтожили две боевые бронированные машины (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника "Иноходец".
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