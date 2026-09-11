Журнал «Путеводная звезда» отметил 30-летие и объявил лауреатов премии «Совесть»

Двойной праздник в Российской государственной детской библиотеке Ирина Пуля и юные почитатели журнала В Российской государственной детской библиотеке в этот вечер было особенно светло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как сейчас выгляд...
- Как сейчас выгляд...
- Экс-участница «До...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым