Любопытно, однако

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«Новичок» для Зильбертруда

«Новичок» для Зильбертруда

Что такое Bellingcat, думаю, напоминать не надо? Если вкратце - важная деталь в механизме информационной войны Запада против России и ряда других государств (в обёртке "интернет-издания", "экспертно-журналистской группы"); специализируется на изготовлении и распространении громких фейковых вбросов; финансируется структурами Джорджа Сороса, Министерством обороны Великобритании, ЦРУ-шным Национальным фондом демократии (NED), голландскими и датскими ведомствами, корпорацией Google и др.

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сергей лисицкий
ФСБ разогнать и возобновить КГБ ,у них таких проколов с недотравленными не было .
Владислав Владислав
Достали уже либерасты со своим враньем.
Игорь Тихонов
Да мухоморами сушеными обожрался.. Симптомы точно такие..
Loxxx
Вона чё Михалыч. Это когда я был молодой меня каждый день новитчком травили.
Наталья Андросова
А вы достали своим хамством и тупизной
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Полистал вашу ленту...Похоже, девушка, у вас КЛИМАКС так нервно проходит?
Татьяна Браун
Похоже, слегка забывать стали о "гениальном поэте" Быкове. Надо ведь о себе напомнить.
Леонид Алексеев
Ну до чего же эти пархатые смешные,до омерзения!Ну,один другого уродливее!Кривые,косорылые,жиром заплывшие ботаники,а туда же,лезут в великие....
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
А вот ещё один пархатый и такой же косорылый...Тоже следят за ним и подслушивают...
Алена Иванова
Лучше на себя, любимого, посмотреть. Вы даже на фото не худее Быкова!)))))
Леонид Алексеев
Ну,зато ты,бедняжка так исхудала: одни кости да кожа...правда ещё килограммов 200 сала...
Леонид Алексеев
Марина Морская
Килограмм 100 б скинуть нужно "отравленному" ))))))))))))))
Марина Морская
не пристала б ни одна зараза)))
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Тупизна просто зашкаливает! Одно только ...нет, не радует, а подкрепляет собственное значение как мыслящего человека. Две недели назад я уже предвидел, что эпопея с отравлениями и подрывами складов будет продолжена. Могу только повторить...Кто следующий на "новенького" в качестве жертвы ОВ "Мудачка"? В очередь, сукины дети, в очередь!

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