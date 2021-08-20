Россия обыграла США на ЧМ по пляжному футболу, Лунев вызван в сборную, Рублев и Медведев в 1/4 финала «Мастерса» и другие новости утра

Доброе утро! Впереди пятница, а за ней и выходные. Начинаем день с нашего дайджеста! ☀️ 1. Россия обыграла США (5:4) в дополнительное время в 1-м туре чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
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