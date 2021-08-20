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  • Максим Комаров
    Крупные надписи: название клуба и главного спонсора, лаконично. Смотрится современно… ну мне понравилось.Россия обыграла С...
  • Лена Мисько
    Не знаю, что могло понравиться в этой формеРоссия обыграла С...
  • Максим Комаров
    А мне очень понравилась эта форма. Даже пожалел, что у нас другой технический спонсор. Хотя, конечно, Вираж был бы пр...Россия обыграла С...

Россия обыграла США на ЧМ по пляжному футболу, Лунев вызван в сборную, Рублев и Медведев в 1/4 финала «Мастерса» и другие новости утра

Россия обыграла США на ЧМ по пляжному футболу, Лунев вызван в сборную, Рублев и Медведев в 1/4 финала «Мастерса» и другие новости утра

Доброе утро! Впереди пятница, а за ней и выходные. Начинаем день с нашего дайджеста! ☀️ 1. Россия обыграла США (5:4) в дополнительное время в 1-м туре чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

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Лена Мисько
🗣 Бохинен: «Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, переходя в ЦСКА» 💬 Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен подвел итоги минувшего сезона, а также выразил сожаление по поводу непопадания армейцев в еврокубки: ❓Зимой ты приходил в команду, у которой были шансы на еврокубки, но все поменялось 💬 Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой. РПЛ — сложная лига, к тому же я был травмирован, мне было непросто ❓Ты знаешь, что текущий сезон стал первым за 20 лет, когда ЦСКА не сыграет в еврокубках? 💬 Впервые за 20 лет?! Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество — у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу выиграть оба трофея. Если хорошо проведем сезон — окажемся в Лиге чемпионов в следующем году
Лена Мисько
Как думаете, он стебется или серьезно? ***** 🔥 Газизов: цель "Уфы"? Прорваться в еврокубки и навести там шороху Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов озвучил глобальную цель клуба из Башкортостана. "Прорваться в еврокубки и навести там шороху. Спортивная составляющая очень важна, она влияет на любые клубные процессы и показатели. Если станем успешными в плане результатов, это позитивно отразится на финансах, болельщиках, трансферах, - на всем", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Лена Мисько
🤔 Юрист объяснил, может ли «Газпром-Нефтехим-Салават» быть спонсором «Уфы» по регламенту РФС Важные детали: Известный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию, согласно которой компания «Газпром-Нефтехим-Салават» может стать новым спонсором «Уфы». По словам Прокопца, компания по закону имеет право спонсировать ФК «Уфа». «Спонсорство «Уфы» «Нефтехимом» не является контролем клуба. У нас запрещено, когда одна компания контролирует два клуба. «Нефтехим» не оказывает влияние на органы управления и не имеет доли в «Уфе». Тут всё нормально», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем. «Газпром Нефтехим Салават» — нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, расположенных в Республике Башкортостан. ПАО «Газпром» — официальный партнер футбольного клуба «Зенит». https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zenitsp/2955676.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-08-19
Лена Мисько
Какая смешная шутка)
Лена Мисько
Всякие злопыхатели и клеветники пишут, что Пеп ведет себя на трансферном рынке, как первоклашка в магазине Лего. Но некогда солидные Таймы сочиняют, что эти гнусные (и подлые) правила просто губят такой полёт творческой мысли. Мол, для покупки Кейна придется продать и Сильву-2, и Лапорта (и начинать каждый матч со счета 0-1, т.е. с Натаном Аке в основе). = Показать трансферную выручку. Между тем, матч со Шпорами явно показал: Сити уже играют так, словно Кейн давно куплен и стоит там во вратарской, ловит горбыля. Или не Кейн?.. Rai Sport уверены, что хунта устала от пресловутой лондонской жадности и наконец-то готова поискать варианты получше, например Душана Влаховича (которого все упорно считают заменой Кейна в Тотнеме). А вот Gazzetta dello Sport придумала, что не то, чтобы ищут варианты, а уже прямо таки сделали Фиорентине конкретное предложение - £68 млн. (€80 млн.) и даже агента Дарко Ристича согласны умаслить (€7 млн.) Вот он - шанс Кокорина!
Лена Мисько
25-летний бразильский центральный защитник «Удинезе» Родриго Бекао может продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Италии, сообщает Goal. Согласно информации источника, серьёзный интерес к игроку проявляет «Торино», который готов выложить за него € 7 млн. Самому Бекао будет предложено соглашение на четыре года. В свою очередь, «Торино» готовит продажу другого защитника – Лянцо Эвангелисты Силвейры, являющегося соотечественником Бекао. Его продажа даст «зелёный свет» на переход Бекао. ***** Неужели туринцы отказались от Жиго?🤔
Лена Мисько
То чувство, когда хочешь отпраздновать гол и поцеловать эмблему клуба, но новая форма против...
Максим Комаров
А мне очень понравилась эта форма. Даже пожалел, что у нас другой технический спонсор. Хотя, конечно, Вираж был бы против.
Лена Мисько
Не знаю, что могло понравиться в этой форме
Максим Комаров
Крупные надписи: название клуба и главного спонсора, лаконично. Смотрится современно… ну мне понравилось.
Лена Мисько
Жиркову – 38! Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле!
Лена Мисько
11 на 11 🏆, [20.08.21 12:03] *** ⚔️ Жиркову сегодня 38. Самое время рассказать о необычном хобби футболиста. Юрий помешан на военной тематике, мечтает о танке и собирается открыть музей. Маленький Юра проводил кучу времени за игрой в войнушку. А по вечерам взахлеб читал книги о Великой Отечественной. Любимым произведением был «Крайний случай». Это повесть-сказка о бравом солдате Иване. «Я перечитывал ее минимум раз тридцать, а отец ругался: что ты в сотый раз эту книгу берёшь». Даже будучи знаменитым футболистом, Юрий не забывал о своем хобби и собирал предметы, связанные с ВОВ. В его домашнем коллекции есть оружие, медали, форма и машина, учувствовавшая в параде Победы в Калининграде. По завершению карьеры Жирков хочет открыть музей на тему ВОВ. Главным экспонатом Юрий видит танк. Футболист грезил о нем еще со времен игры за «Челси». Чтобы заманить его в «Анжи», агенты искали танк по всему миру, но обошлись оригинальной формой СС. C мечтами о музее придется подождать, Жирков еще нужен ЦСКА. @ftbl11
Максим Комаров
Кстати, танк стоит примерно столько же, сколько и оригинальная форма СС. Танки сохраняются немного лучше! В болоте так вообще, как новые. А форма, если она «оригинальная» и с историей, это действительно раритет. На рынке есть «аутентичная». То есть, тоже оригинальная, но хранилась на складах стратегического резерва.
Лена Мисько
💰 Стала известна зарплата Бека-Бека в "Локомотиве" Полузащитник "Кана" Алексис Бека-Бека подпишет с "Локомотивом" четырехлетний контракт. По информации источника, 20-летний француз в стане "железнодорожников" будет зарабатывать 800 тысяч евро в год. Сумма трансфера с учетом всех бонусов составит 7 млн евро. Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
Лена Мисько
⚡️20 992 новых случая коронавируса выявлено в России за последние сутки 20 351 человек победили COVID-19.
Лена Мисько
Лена Мисько
▪️ Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть сформирован уже к концу этого года, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург;
Лена Мисько
про Жиго :( *** ЭкСпорт, [20.08.21 11:13] Пока мне кажется, что все семейные проблемы Жиго - лишь красивая ширма для того, чтобы оправдать свой скорый уход из «Спартака». К которому в клубе уже начали готовиться. Насколько я понимаю, шансы на продление - минимальны. Слишком много обид накопилось. Да и уровень защитника позволит ему заиграть в любом клубе-середняке топ-5. Терять ему в Москве нечего. В зарплате - уж точно. 2,3 млн для того же «Торино» - вполне вменяемые деньги. Так что главная на данный момент задача красно-белых - выручить за игрока хоть какие-то деньги. Заплаченные «Генту» 8, конечно, уже не отбить. А вот 5-6 вполне можно. Это если продавать сейчас. @xsport24
Лена Мисько
Все верно, не пытался бы его слить Газизов и Попов, не было бы и никаких проблем с переподписанием контракта. Была бы тема с семьей реальная, Жиго ушел еще бы прошлым летом. Просто грустно, что из-за непрофессионализма менеджмента клуба может уйти лидер Спартака.
Лена Мисько
Плохо, что продаем самого качественного и второго по незаменимости легионера. Никакой адекватной замены не найти с учётом лимита. Это ослабление однозначно
Лена Мисько
на мой взгляд продавать Жиго так дёшево странно, его год в клубе больше пользы даст, чем 4/5 млн
Максим Комаров
Нет, больше, чем 4 млн Жиго за год не монетизировать. Надо же и контракт его учитывать. «Польза» - попадание в группу ЛЧ напрямую. Это 20-25 млн, тогда это оправданно. Есть гарантии, что, сохранив Жиго, Спартак займёт первое место в РПЛ?
Лена Мисько
есть ощущение, что без него мы из первой 8 выпадем так что по мне его нельзя продавать не найдя адекватной замены
Максим Комаров
Сгущаешь краски. Если в клубе поставили цель - первое место… ну фиг с ним, второе или Кубок, то оправдано. Продажа Жиго позволит кого-то купить. Место в заявке и деньги. Ну и затраты будут учитываться уже в следующем периоде. А ФФП пока не отменил УЕФА.
Лена Мисько
до 7 сентября никого не купишь
Максим Комаров
Наверняка, кто-то на примете есть
Лена Мисько
да конечно... подкол засчитан) у нас ведь есть спорт директор
Максим Комаров
У нас тоже нет.
Лена Мисько
ну и вы и идете по пути Шахтера.... куча латиносов в составе и клубы бастарды в лиге
Лена Мисько
Возможно, если «Спартаку» за Жиго в это трансферное окно предложат действительно серьёзные деньги (и самого Сэма все устроит), то он все-таки уедет. Но это точно не 4-5 миллиона! Хотя я все-таки надеюсь, он останется
Максим Комаров
Покупали его за 8. Стоимость его где-то в этих пределах и есть. Она, возможно, подросла бы, играй Спартак постоянно в Европе. Или сам Жиго за сборную. В любом случае, 8-10 млн за защитника - приличные деньги. Но за 8 месяцев до окончания контракта их никто не даст. Даже Зенит) хотя Семак ищет центрального защитника для игры в тройке. Поэтому, 4 - адекват. 5 - отлично! 6 - коммерческий гений!
Максим Комаров
Хорошие латиносы у нас! Лучший из латиносов - Ярослав Ракицкий, федеральный округ Колумбия.

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