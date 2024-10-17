В Орске по материалам, собранным сотрудниками транспортной полиции, недобросовестному работодателю судом назначено наказание в виде штрафа на сумму 13,6 млн рублей

Сотрудники Орского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках ОПМ «Нелегал-2024» на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности в сфере миграционного законодательства РФ.