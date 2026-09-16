Прогноз погоды в Крыму на 16 сентября ☁ В Симферополе +21 и пасмурно В Севастополе +22 и пасмурно В Евпатории +22 и пасмурно В Черноморском +21 и облачно с прояснениями В Джанкое +23 и пасмурно В Ялте +21 и пасмурно В Алуште +22 и пасмурно В Керчи +20 и облачно с прояснениями В Армянске +22 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +22 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +22 и пасмурно В Феодосии +21 и облачно с прояснениями В Судаке +21 и пасмурно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.