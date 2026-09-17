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Самарские хирурги спасли мужчину с редкой лор-патологией, он дышал ртом всю жизнь

Самарские хирурги спасли мужчину с редкой лор-патологией, он дышал ртом всю жизнь

38-летний Евгений дышал ртом фактически всю жизнь — он даже не подозревал, что это патология. Со временем состояние мужчины стало ухудшаться, все свелось к тому, что его жизни угрожала опасность.

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