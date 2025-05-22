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Царьград

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26 дронов сбито над Москвой: резкое обострение ситуации в воздухе

26 дронов сбито над Москвой: резкое обострение ситуации в воздухе

Ночная атака дронов привела к ранениям в Тульской области; генерал Мордвичев стал новым главнокомандующим Сухопутных войск России.

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