РСА назвал регионы с самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО

Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, заняла Республика Дагестан: в пул было передано более, чем две трети, или 79,5% заключенных договоров ОСАГО.