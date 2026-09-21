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Регионы России

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В Софийский собор Великого Новгорода возвращена отреставрированная фреска XV века

В Софийский собор Великого Новгорода возвращена отреставрированная фреска XV века

Новгородский музей-заповедник передал Софийскому собору отреставрированную фреску «Богоматерь с Младенцем на престоле», созданную в 1466 году.

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