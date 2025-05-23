Попытавшихся списать на ЕГЭ будут идентифицировать по фрагменту КИМ

Федеральная служба по надзору в сфере образования усилила контроль за экзаменационными нарушениями. Как сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, специалисты ведомства мониторят даже закрытые группы в соцсетях, где могут публиковаться задания ЕГЭ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии