Попытавшихся списать на ЕГЭ будут идентифицировать по фрагменту КИМ

Федеральная служба по надзору в сфере образования усилила контроль за экзаменационными нарушениями. Как сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, специалисты ведомства мониторят даже закрытые группы в соцсетях, где могут публиковаться задания ЕГЭ.