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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о Глушенкове: «Как будто в «Зените» чувствует себя равноценной звездой. После неудачного действия вел себя так: «Да и ### с ним». Карпин или Черчесов поменяли его на 25-й минуте»

Полузащитник «Зенита» не сделал ни одного результативного действия в трех матчах после возобновления чемпионата Мир РПЛ.

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