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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В ХМАО повысят добычу нефти до 230 миллионов тонн при снятии ограничений ОПЕК+

В ХМАО при снятии ограничений ОПЕК+ планируют повысить добычу нефти более чем на 6%. Это позволит выйти на показатель в 230 миллионов тонн в год, сообщил первый замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев во время выступления на форуме «Нефтяная столица в Сургуте».

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