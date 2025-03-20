В ХМАО повысят добычу нефти до 230 миллионов тонн при снятии ограничений ОПЕК+

В ХМАО при снятии ограничений ОПЕК+ планируют повысить добычу нефти более чем на 6%. Это позволит выйти на показатель в 230 миллионов тонн в год, сообщил первый замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев во время выступления на форуме «Нефтяная столица в Сургуте».
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