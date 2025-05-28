Выбор профессионалов: Кристина Асмус, Иван Макаревич и Риналь Мухаметов

26 мая в театре Et cetera в третий раз была вручена Премия Гильдии кастинг-директоров России, лауреатами которой стали Полина Цыганова, Юлия Волкова, Мария Смольникова, Павел Ворожцов, Диана Арбенина, Карина Разумовская и другие.