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Выбор профессионалов: Кристина Асмус, Иван Макаревич и Риналь Мухаметов

Выбор профессионалов: Кристина Асмус, Иван Макаревич и Риналь Мухаметов

26 мая в театре Et cetera в третий раз была вручена Премия Гильдии кастинг-директоров России, лауреатами которой стали Полина Цыганова, Юлия Волкова, Мария Смольникова, Павел Ворожцов, Диана Арбенина, Карина Разумовская и другие.

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