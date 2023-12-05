Daily Mail: диеты на основе одного продукта не закрывают потребность в витаминах

Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии рассказал Daily Mail, что монодиеты (которые предписывают употребление только одного или нескольких продуктов), не обеспечивают организм человека всеми необходимыми витаминами и минералами.
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