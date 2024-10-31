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Губернатор Бусаргин предупредил о возможной атаке дронов на Саратовскую область

Губернатор Бусаргин предупредил о возможной атаке дронов на Саратовскую область

В Саратовской области существует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил подробности.

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