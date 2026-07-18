Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков в интервью ТАСС заявил, что Украина активно вмешивается в дела африканских стран не по собственной инициативе, а по указанию западных партнеров.
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