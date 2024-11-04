Сергей Лавров обвинил США в подготовке Европы к прямому конфликту с Россией

Ю

Юрий Зубрин

А зачем их обвинять .Надо прямо паредупредить о том ,что "первый кнут будет подстрекателю",да такой кнут ,что от них и следа не останется.Хватит уже им намекать ,надо говорить прямо ,а для начала прекратить экспорт урана и титана,понизить дип отношения до статуса представительства другой страной,например ,Китаем ...И прямо заявить нотой ,что им придёт ПИЗДЕЦ !