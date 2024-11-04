Политика как он...
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Политика как она есть

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Сергей Лавров обвинил США в подготовке Европы к прямому конфликту с Россией

Сергей Лавров обвинил США в подготовке Европы к прямому конфликту с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США подготавливают Европу к вступлению в прямой военный конфликт с Россией, если режим Зеленского не справится.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
А зачем их обвинять .Надо прямо паредупредить о том ,что &quot;первый кнут будет подстрекателю&quot;,да такой кнут ,что от них и следа не останется.Хватит уже им намекать ,надо говорить прямо ,а для начала прекратить экспорт урана и титана,понизить дип отношения до статуса представительства другой страной,например ,Китаем ...И прямо заявить нотой ,что им придёт ПИЗДЕЦ !
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