В Ростове продажи контрацептивов выросли на 14,8% за месяц

В сентябре 2025 года продажи средств контрацепции в аптеках Ростова-на-Дону выросли на 14,77% к августу, и по темпам роста город занял третье место в России после Перми и Мурманска.
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