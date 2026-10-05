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Царьград

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В Ростове продажи контрацептивов выросли на 14,8% за месяц

В Ростове продажи контрацептивов выросли на 14,8% за месяц

В сентябре 2025 года продажи средств контрацепции в аптеках Ростова-на-Дону выросли на 14,77% к августу, и по темпам роста город занял третье место в России после Перми и Мурманска.

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