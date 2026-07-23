«Хорошая причёска»: Лавров выдал новый мем, отвечая на вопрос об ударах по объектам ЦРУ

Лавров оставил без комментариев вопрос об ударах по объектам ЦРУ по "наводке России".Министр иностранных дел России Сергей Лавров породил новый мем, отвечая на вопрос журналистки о возможной помощи Москвы Ирану в нанесении ударов по объектам США на Ближнем Востоке.
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