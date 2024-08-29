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Китай заявил, что независимость Тайваня представляет угрозу региональной стабильности

Китай заявил, что независимость Тайваня представляет угрозу региональной стабильности

ПЕКИН (ИА Реалист). Независимость Тайваня представляет наибольшую угрозу стабильности в регионе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Китая Ван И во время визита советника по национальной безопасности США Джейка Салливана в Пекин.

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