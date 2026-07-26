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Путин подписал закон о наказании за нарушения при продаже сим-карт мигрантам

Путин подписал закон о наказании за нарушения при продаже сим-карт мигрантам

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранными гражданами без указания IMEI-кода телефона или с внесением в договор заведомо ложных сведений об устройстве.

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