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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» не подпишет Рэмсдейла в январе на замену Санчесу. Клуб даст шанс Петровичу

«Челси» не подпишет Рэмсдейла в январе на замену Санчесу. Клуб даст шанс Петровичу

Ранее сообщалось, что «синие» проявляют интерес к голкиперу «Арсенала» на фоне травмы Роберта Санчеса.

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