Мечтала о доме у моря, а после развода пыталась вернуть деньги: как закончилась турецкая история Галины Даниловой

В августе 2011 года звезда «6 кадров» Галина Данилова рассказывала о планах, которые звучали как начало нового счастливого этапа: приобрести участок на турецком побережье, построить собственный дом и когда-нибудь купить яхту.
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