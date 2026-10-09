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Мечтала о доме у моря, а после развода пыталась вернуть деньги: как закончилась турецкая история Галины Даниловой

Мечтала о доме у моря, а после развода пыталась вернуть деньги: как закончилась турецкая история Галины Даниловой

В августе 2011 года звезда «6 кадров» Галина Данилова рассказывала о планах, которые звучали как начало нового счастливого этапа: приобрести участок на турецком побережье, построить собственный дом и когда-нибудь купить яхту.

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