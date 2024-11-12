Открытый чемпионат Европы по кэмпо ММА прошел в Санкт-Петербурге. Крымчанин стал серебряным призером.
Кэмпо
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Открытый чемпионат Европы по кэмпо ММА прошел в Санкт-Петербурге. Крымчанин стал серебряным призером.
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