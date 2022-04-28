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«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья

«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения в регионах Поволжья

В Республике Башкортостан к единой сети передачи данных подключены 1859 учебных заведений. В школах и колледжах специалисты провайдера организовали защищенные каналы связи и оснастили каждую интернет-точку комплексом криптографической защиты.

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