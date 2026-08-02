Белое судно, красные кресты. Госпитальные суда в Фолклендской войне

Во время англо-аргентинской войны 1982 года за право владения Фолклендскими островами обе воюющие стороны для эвакуации, оказания медицинской помощи, лечения и репатриации раненых и больных использовали госпитальные суда и санитарные транспорты.
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