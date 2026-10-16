Chilean President José Antonio Kast met with Bolivian leader Rodrigo Paz, marking the first state visit by a Chilean president to La Paz in 71 years.
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