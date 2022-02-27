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15 фото о том, на каком единственном острове берут камни для керлинга и как их делают

15 фото о том, на каком единственном острове берут камни для керлинга и как их делают

Хоть керлинг — один из самых молодых видов олимпийского спорта, ему уже несколько веков. Но самое удивительное, что снаряды для керлинга можно изготовить лишь из одного вида гранита на планете, и добывают его лишь на отдаленном шотландском острове.

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