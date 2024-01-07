Российские военные начали использовать FPV-дроны с «машинным зрением» и автозахватом цели

Примерно летом прошлого года военнослужащие ВСУ и западные эксперты все чаще начали сообщать о значительном преимуществе ВС РФ в количестве и разновидности применения беспилотных летательных аппаратов на передовой.
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