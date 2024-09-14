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Компания Anduril Introduces показала модульные крылатые ракеты Barracuda

Американская оборонная компания Anduril представила новые крылатые ракеты Barracuda. Как сообщает издание TWZ, благодаря своей модульной конструкции, простому производству и относительно невысокой стоимости, это оружие может существенно изменить рынок оборонных технологий.

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