Компания Anduril Introduces показала модульные крылатые ракеты Barracuda

Американская оборонная компания Anduril представила новые крылатые ракеты Barracuda. Как сообщает издание TWZ, благодаря своей модульной конструкции, простому производству и относительно невысокой стоимости, это оружие может существенно изменить рынок оборонных технологий.
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