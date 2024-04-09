На подростков, гоняющих на арендных самокатах, будут жаловаться в школу

На подростков младше 16 лет, которые ездят по городу на самокатах, будут жаловаться в школы. В образовательных учреждениях будут регулярно разъяснять ученикам правила пользования средствами индивидуальной мобильности.
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