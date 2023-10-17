Песков заявил, что не видит в России политических конкурентов Путину

Он подчеркнул, что действующий президент является «политиком номер один» в странеПресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что конкурентов президенту РФ в политической сфере в стране в настоящее время нет.
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