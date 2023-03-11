Военное обозрение

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В Генштабе ВСУ в косвенных формулировках признали потерю Дубово-Васильевки и прорыв российскими силами первой линии обороны на пути Бахмут-Славянск

В Генштабе ВСУ в косвенных формулировках признали потерю Дубово-Васильевки и прорыв российскими силами первой линии обороны на пути Бахмут-Славянск

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке косвенно (в весьма оригинальной трактовке) признал потерю контроля над селом Дубово-Васильевка, что к северо-западу от Бахмута.

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