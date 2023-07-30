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Тренер «Динамо» Савченков о сборе в Нижегородской области: «Не всегда хорошо, что хоккеисты возвращаются домой. Может, не стоит ездить, но мы не готовы»

Бело-голубые тренируются в Нижегородской области. – Например, у нас нет стадиона для «городка». Плюс не всегда хорошо, что хоккеисты возвращаются домой.

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