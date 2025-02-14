Пожилая петербурженка получила 800 тысяч рублей за производственную травму

В 2022 году во время рабочего дня на пенсионерку упал кусок бетона В пользу 67-летней жительницы Колпино, пострадавшей при падении куска бетона на производстве, взыскано 800 тысяч рублей компенсации, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.