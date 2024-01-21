Депутат Фетисов назвал неоправданными "наезды" на РЖД после ситуации с котом Твиксом

M_Tatiana_V

Имидж РЖД? Согласна, езжу в отпуск поездом лет 20, сейчас и 20 лет назад - небо и земля. И когда в этом году пришлось взять в поездку кошечку - вроде все нормально. Купила билет онлайн, в том числе и на кошечку. Девочка моя оказалась умничкой: не мявкала, в туалет ходила в лоток, который я для нее поставила под плацкартой. Правда, пыталась выходить из купе, но это инстинкт у них такой - окружающее пространство обследовать, ничего не поделаешь, надо следить. А тут читаю комментарии по поводу этой истории с котиком и страшно становится. Оказывается, хоть РЖД и легализовали провоз животных, инструкции остались старые что ли? Которые позволяют вот просто так взять и выкинуть животное, которое отошло на пару-тройку метров от заснувшего хозяина? И проводник может ничего не знать о животном, если его хозяин сел в смену другого проводника и тот не предупредил сменщика?! А что за проблема в софт для проводника, где содержатся все данные о пассажире, внести данные о животном, если таковое путешествует с пассажиром. Я сама IT-шник, знаю, это дело нескольких часов. Но, видимо, менеджмент, кстати очень неплохо оплачиваемый, до сих пор не удосужился дать такое задание IT-службам?! Второе: а проводники вагонов где разрешен провоз животных получают за это доплату? Если нет, то почему?! На животное куплен билет, значит, компания должна обеспечить минимальный сервис пассажиру с животным. А животное действительно может по вагону пробежаться, наделать чего-нибудь, что потом проводнику убирать и оправдываться перед пассажирами. Где профсоюзы?! А так получается, я за пятнадцатичасовое путешествие с кошкой заплатила 650 руб. только за то, что ее не выкинут с поезда и то если она как привязанная будет сидеть в переноске или у меня под боком на плацкарте?! А если бы это были сутки или больше? Мне нельзя бы было поспать от слова вообще? Потому что если кошку посадить на это время в переноску - она может мявкать на весь вагон и даже сломать хлипкую съемную заслонку. А если выпустить - может отправиться по вагону и попасть под горячую руку проводнице или проверяющему. Так что уважаемый депутат Фетисов пусть не путает: лететь 3-5 часов самолетом, которые животное может спокойно проспать в переноске если ему дать не насосящую вреда успокоительную таблеточку. Или сутки а то и больше в поезде, когда животное держать все это время в переноске - садизм, а кормить сильными таблетками все это время - вред здоровью. А для имиджа РЖД лучший вариант не ограничиваться сбором бабла коли уж декларируют услугу, а оказывать эту услугу таким образом, чтобы не возникало вопросов типа "за что плачУ".