Окно конфликтов

В предыдущие годы представители антисистемной оппозиции воспринимали выборы в России как окно возможностей, в рамках которого можно создать дополнительные точки напряжения для власти и затем капитализировать их в собственный политический ресурс.
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