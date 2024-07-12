На сколько инфляция по итогам 2024 года превысит таргет? Мнение экспертов

Замедлить инфляцию поможет снижение бюджетных трат Инфляция по итогам 2024 года составит 6,5%, при этом по апрельским предположениям Центробанка уровень должен составить 4,3-4,8% – тогда ЦБ ожидал, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет в дальнейшем находиться вблизи таргета в 4%, пишут "Известия".