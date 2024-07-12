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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На сколько инфляция по итогам 2024 года превысит таргет? Мнение экспертов

На сколько инфляция по итогам 2024 года превысит таргет? Мнение экспертов

Замедлить инфляцию поможет снижение бюджетных трат Инфляция по итогам 2024 года составит 6,5%, при этом по апрельским предположениям Центробанка уровень должен составить 4,3-4,8% – тогда ЦБ ожидал, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет в дальнейшем находиться вблизи таргета в 4%, пишут "Известия".

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