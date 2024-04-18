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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие РХБ защиты общевойсковой армии ВВО выполнили разведку участков местности в Приморском крае

Военнослужащие РХБ защиты общевойсковой армии ВВО выполнили разведку участков местности в Приморском крае

Помимо этого, военнослужащие отработали действия по дегазации и дезактивации спецтехники и средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания личного состава.

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