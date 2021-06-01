«Возмутительно»: на новый клип Линдеманна захотели пожаловаться в Генпрокуратуру

Представители партии «Коммунисты России» не исключают возможности обращения в Генпрокуратуру с требованием проверить новый клип лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна на разжигание социальной розни, экстремизм и клевету на советскую историю.
Представители партии «Коммунисты России» не исключают возможности обращения в Генпрокуратуру с требованием проверить новый клип лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна на разжигание социальной розни, экстремизм и клевету на советскую историю.
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