Избитый собутыльниками петербуржец выместил свою обиду на прохожих Полиция Красногвардейского района 2 декабря получила два схожих заявления.
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Избитый собутыльниками петербуржец выместил свою обиду на прохожих Полиция Красногвардейского района 2 декабря получила два схожих заявления.