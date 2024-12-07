Эксперты по питанию раскрыли риски низкоуглеводных диет для здоровья Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили влияние низкоуглеводной диеты на здоровье и выделили возможные негативные последствия такого подхода к питанию.
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