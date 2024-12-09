⚡️🧩 Вот нашли в архивах. 16 лет назад, в 2008 году, на саммите лидеров арабских стран в Дамаске Каддафи, указывая на казнь Саддама Хусейна, заявил: «Очередь дойдет до каждого из вас, за вами придут.