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Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР 46 раз за сутки 25 мая

Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР 46 раз за сутки 25 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 46 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР за сутки 25 мая.

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