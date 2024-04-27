Соловьево и Семеновка пали: на очереди Архангельское. Россия прорвала фронт под Купянском. "Калибры" бью по Украине – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Сегодня 29K прочитали Украина продолжает нести потери под Авдеевкой. Прорыв наших войск в Очеретино вынудил противника спешно уходить сразу с нескольких близлежащих поселков, что в конечном счете, привело к обнажению тыла ВСУ в Дзержинске (Торецке).
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