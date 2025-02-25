Бабули полтора часа веселили пряжинцев

Зрителям категорически разрешалось вести фото и видеосъемку концерта кабаре-дуэта «Новые русские бабки» Перед жителями Пряжинского района в Доме культуры поселка Пряжа выступил комический эстрадный дуэт актеров Игоря Красилова и Сергея Чванова.
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