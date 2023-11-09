Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО

Воздушные силы (ВС) Украины начали применять восстановленный вертолет радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р, который ранее использовали во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
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